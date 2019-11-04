صلاح يعلن جاهزيته لمواجهة جينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
انتظم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ليفربول فريق جينك غدا الثلاثاء على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتشامبيونز ليج.
وتواجد صلاح بمران الفريق في ميلوود اليوم الإثنين بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية.
وعلم الخليج 365 أن صلاح خاض التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل وتحسن حالته.
وشارك صلاح في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا التي انتهت بفوز الريدز (2-1)، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب فضّل استبداله بالشوط الثاني.
وغاب لاعب الوسط جوردان هندرسون قائد الفريق عن التدريبات، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته أمام جينك غدا.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة للمسابقة برصيد ست نقاط خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة، فيما يتذيل جينك الترتيب بنقطة.
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