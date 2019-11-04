ارنستو فالفيردي: برشلونة لا يعاني من مشاكل باللعب خارج الأرض

قال المدرب الاسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إن فريقه لا يعاني من أي أزمات، عندما يخوض مباريات خارج ملعبه في ظل اهتزاز النتائج.
وقال المدرب الاسباني خلال الموتمر الصحفي الذي اقيم اليوم قبل مواجهة برشلونة وسلافيا براج بالجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا "سلافيا براجفريق يحب الهجوم ونتوقع أن نخوض مباراة صعبة مثلما حدث في لقاء الذهاب".
وتابع " نعم لم نبدأ بشكل جيد خارج ملعبنا لكن ليس لدينا مشكلة نفسية خارج أرضنا، فنحن نستطيع الفوز، وأكبر دليل على ذلك ما حدث
وأختتم "حتى قبل لقاء ليفانتي لم أشعر بالقلق بشأن المباريات خارج أرضنا، أتمنى أن نستعيد الانتصارات ونواصل التحسن".
ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، فيما يأتي براج في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.
ويسعى برشلونة لإستعادة توازنه سريعًا بعد السقوط أمام ليفانتي السبت الماضي، في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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