الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية.. وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على جولدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.

بدأت المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبد الله جمعة وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

سجل ثلاثية الزمالك محمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو.

كاد الزمالك أن يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها اعتلت العارضة.

وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية .

والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو

وأوناجم.

وهدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من تمريره من زيزو خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ

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وفي منتصف الشوط الأول قاد أحمد زيزو هجمه عنتريه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدي.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بتنشيط الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وأجرى الفريق تغييرا آخر بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عدل الزمالك من صفوفه بأجراء خمس تغييرات

بنزول كريم بامبو وحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد عنتر واسلام جابر، بدلا من طارق حامد ومحمد اوناجم وأوباما وعمر السعيد وحمدي النقاز.

وشكل الثنائي عنتر وبامبو خطورة على مرمى جولدي بفرصة ضائعة بعد تمريرة عرضية وصلت لبامبو الذي قابلها بتسديدة مباشرة لكنها تعلو القائم.

وسجل محمد عنتر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد عدة تمريرات انهاها كريم بامبو لعنتر داخل منطقة الجزاء ووضعها عنتر دون ضغط بعد أن ضرب لاعبو الزمالك التكتلات الدفاعية بالتمريرات السريعة ووضعها عنتر في منتصف المرمى بتسديدة قوية.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من ناحية اليمين.

واتم كريم بامبو أهداف الزمالك بالهدف الثالث فى الدقيفه ٨٥ بتمريرة من محمد عنتر من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مباشرة يمين حارس مرمى جولدي.