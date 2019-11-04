محمد مصيلجي ورئيس ببعثة المحرق البحريني يتبادلان الدروع التذكارية

تبادل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وطلال العارف رئيس بعثة المحرق البحريني، الدروع والميداليات التذكارية، اليوم الأثنين بمقر النادي.

وكان الاتحاد السكندري فاز مساء أمس علي المحرق البحريني بهدفين مقابل لا

شىء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأسكندرية، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وأشادت بعثة المحرق البحريني بحسن الضيافة والاستقبال من جانب مسئولى الاتحاد السكندري، ووعدوا بالمعاملة بالمثل في لقاء العودة المقرر له 26 نوفمبر الجاري

وغادرت البعثة الإسكندرية لتناول وجبة الغذاء مع سفير البحرين بالقاهرة، وتغادر البعثة مطار القاهرة السابعة والنصف مساء.