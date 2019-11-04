وزير الرياضة يهنئ كيشو بذهبية العالم للمصارعة

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اتصالاً هاتفيا بالبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عام التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست والتي بدأت منافساتها 28 أكتوبر واختتمت فعالياتها أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري.

وتحدث الوزير مع رئيس البعثة إبراهيم عادل للاطمئنان على كافة أحوال البعثة بعد انتهاء المنافسات، مهنئاً اللاعب محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة بعد الفوز على بطل بيلاروسيا بعدم التكافؤ 9-0 في نهائي

وزن 67 كجم. كما أن اللاعب "كيشو" قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد، بالإضافة إلى فوزه بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج لاعبي مصر الأخيرة في مختلف البطولات الدولية

التي يشاركون بها ومنها ألعاب المصارعة والكاراتيه والسلاح والتي حقق بها لاعبو مصر نتائج غير مسبوقة نتيجة تخطيط علمي مدروس، موضحا -في هذا السياق- إنه يُجرى حاليا إعداد جيل ثاني من اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب الفردية ليكملوا مسيرة إنجازات اللاعبين الحاليين، ويكونوا نواة لأبطال مصر في المستقبل القريب حيث يتم دعم الجيل الثاني من هؤلاء اللاعبين وإعدادهم للمنافسة لأولمبياد 2024م.

كما أشار الوزير إلى النتائج المثمرة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الذى تتبناه الوزارة حيث ينافس لاعبو المشروع على ألقاب بطولات الجمهورية في جميع الألعاب الرياضية، متوقعا بأن يكون منهم أبطال مصر في مختلف الألعاب.