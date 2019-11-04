تدريبات منفردة لإكرامي وعلي لطفي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، ضمن تحضيرات الفريق خلال معسكر الإمارات. وأدى إكرامي ولطفي تدريبات قوية، في الوقت الذي عاد فيه محمد الشناوي ومجموعة اللاعبين الدوليين إلى القاهرة؛ للانضمام لصفوف المنتخب الوطني. الذي عاد فيه محمد الشناوي ومجموعة اللاعبين الدوليين إلى القاهرة؛ للانضمام لصفوف المنتخب الوطني. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، فيما يختتم الفريق معسكره يوم الأربعاء المقبل ويعود إلى القاهرة لاستكمال برنامج الإعداد خلال فترة التوقف. فيما يختتم الفريق معسكره يوم الأربعاء المقبل ويعود إلى القاهرة لاستكمال برنامج الإعداد خلال فترة التوقف. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري ومواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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