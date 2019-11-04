شاهد.. أمير عزمي يرد على تركي آل الشيخ برسالة نارية

وجه أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق لفريق الزمالك، رسالة نارية لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي أليميريا، بسبب سخرية الأخير من القلعة البيضاء.

وكان آل الشيخ تداول منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يسخر فيه من نادي الزمالك، وهزيمته من الأهلي

في مباراة السوبر بثلاثة اهداف مقابل هدفين لتبدأ جماهير القلعة البيضاء في الرد عليه.

وفي تطور للأحداث قام أمير عزمي بالرد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" قائلا: "بتوع البليلة راحوا الجوهرة، وعلموا على الكبسة في

ملعبهم ووسط جمهورهم وفرقتك في مصر واخدة علقة موت في الكأس".

في إشار للمدرب العام السابق للزمالك لفوز الفريق الأبيض بالسوبر المصري السعودي، على حساب نادي الهلال، وكذلك تحقيق لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز الذي كان مملوكًا لتركي آل الشيخ.

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وبدأ تركي آل الشيخ في تهدئة الأمور مع النادي الأهلي، ليبدأ فصل جديد من توتر الأجواء ولكن تلك المرة مع نادي الزمالك.