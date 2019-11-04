سراج الدين: غياب الجمهور عن الملاعب يسبب الضرر للمنظومة الرياضية

شارك المهندس محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، اليوم في الندوة.

المهندس محمد سراج الدين في كلمته بالندوة:

إضافة: «مفهوم الرياضة والإعلام يتمحور حول التقارب بين الشعوب وتقديم رسالة سامية».

إنكِ: "في عالم الإعلام الرياضي".

وأردف: «غياب الجمهور عن الملاعب من أكبر العناصر

Advertisements

التي تتسبب في ضرر للمنظومة الرياضية بالكامل ؛ إلى جانب أنه ينقل التعصب إلى أماكن أخرى ؛ مثل السوشيال ميديا ​​والقنوات الفضائية».

إذا: «لابد من اختتام دوره في الإعلام؟

أنتم سراج الدين إلى أنثولز في

مسابقات من أهم الأمور التي تساهم في تحسين نشاطهم الرياضي

إذا كنت تشعر بالقلق بتصريحات المسؤولين.

في العالم الخارجي في طوكيو عام 2020 ، أو في مجال الإضاءة على منافسيهم ، مع العمل على توصيل الرسائل الرياضية في العالم. الأمر على كرة القدم أو الأزمات.

و تمتم سراج الدين كلهم ​​بخير على السياسة و الرياضة التي تقضيها في بلادهم