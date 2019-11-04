غدا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا والداخلية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خوض مباراة ودية أمام الداخلية في الثانية والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء على ستاد الشرطة بالعباسية.
ويهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان لمنح فرصة المشاركة في ودية الداخلية للاعبي فريقه الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم أمام بتروجت، وذلك في إطارالتحضير لمواجهة الزرقا يوم الاثين المقبل على ستاد السويس الجديد.
ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية برصيد ٩ نقاط، عقب الفوز عصر اليوم على بتروجت بهدف نظيف سجله محمد جمال.
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