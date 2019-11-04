رسمياً.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة بدون جمهور

قال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة السلة “رجال” بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك والمقرر لها غدأ الثلاثاء في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أسفر عن عدة قرارات أبرزها إقامة المباراة بدون حضور الجماهير.

وأقيم الاجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور

محمد عبدالمطلب نائب رئيس إتحاد كرة السلة وخالد القوصي عضو مجلس الإدارة ومنسق المباراة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي واحمد كامل رئيس لجنة المسابقات ، وحضره من النادي الأهلي رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي واللواء هشام جنيد مدير إدارة المباريات وطارق الغنام المدير الإداري للفريق ، ومن الزمالك احمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة وطارق السعيد المدير الإداري للفريق.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة من حيث ألوان قميص كل فريق وموعد بداية الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية بما يضمن خروج اللقاء بصورة طيبة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة