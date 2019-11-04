سيراميكا كليوباترا يتصدر مجموعته بدوري القسم الثاني

واصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره للمجموعة الثانية بالقسم الثانى بعد فوزه خارج ملعبه على بتروجت بهدف نظيف في الجولة الثالثة للمسابقة ورفع رصيده إلى 9 نقاط. وتغلب منتخب السويس بقيادة محمد صلاح على النصر بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوى مع سيراميكا فى نفس الرصيد. رصيده إلى 9 نقاط بالتساوى مع سيراميكا فى نفس الرصيد. كما حقق القناة فوزا غاليا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة. الثالث للمجموعة. وتعادل الترسانة على ملعبه أمام المريخ البورسعيدى فى اللحظات الأخيرة بهدف لمثله ليتأزم موقف الشواكيش بعدتجمد رصيده عند نقطتين فقط. وحقق النجوم فوزا كبيرا خارج ملعبه على كوكاكولا بأربعة أهداف مقابل لا شىء، وحقق الداخلية الفوز الأول له مع هشام زكريا كمدير فنى على حساب الزرقا 2-1.

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