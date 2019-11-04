جدول المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في الدوري المصري

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق رسمي مع إدارة النادي الأهلي على أن تقام مباراته في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019، يوم الاثنين 25-11-2019.

وتقرر إقامة المباراة على ملعب نادي الجونة في مدينة الغردقة عند الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم ستقام مباراة في الجولة السادسة بين إنبي والزمالك على ملعب السلام الدولي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يُفكر في تأجيل مباريات الدوري المصري حتى بداية شهر ديسمبر المقبل، بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مفترضًا أن تقام يوم 19-10-2019 على ملعب الجيش ببرج العرب في محافظة الاسكندرية، إلا أن الجهات الأمنية أجبرت الاتحاد المصري على تأجيلها قبل 3 أيام فقط.

وحاولت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم حل الأزمة عن طريق تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الجولة الخامسة إلى تاريخ 19-10-2019، وتقديم موعد مباراة الجونة والأهلي في نفس الجولة إلى تاريخ 23-10-2019، إلا أن الأهلي رفض وأعلن تمسكه بخوض مباراة القمة أمام الزمالك قبل أي مباراة أخرى.

وبعد تدخل وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي” تغير كل شيء، وتم تأجيل مباريات الدوري حتى نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وترحيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة إلى نهاية الدور الأول.

إليكم جدول المواعيد الجديدة لما تبقى من الجولة 4 و5 بالإضافة للجولة 6:

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