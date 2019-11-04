سجل أبطال البطولة العربية للأندية منذ عام 1982

الموسم البطل الوصيف 1982 الشرطة- العراق النجمة – لبنان 1984 الاتفاق – 1982 الشرطة- العراق النجمة – لبنان 1984 الاتفاق – السعودية النادي القنيطري- المغرب 1985 الكرخ – العراق إتحاد الحراش – الجزائر 1986 الكرخ – العراق الترجي الرياضي –تونس 1987 الكرخ – العراق الاتحاد – السعودية 1988 الاتفاق – السعودية النادي الإفريقي- تونس 1989 الوداد الرياضي – المغرب الهلال – السعودية 1992 الشباب – السعودية العربي – قطر 1993 الترجي الرياضي – تونس المحرق – البحرين 1994 الهلال – السعودية (ضربات ترجيحية) الاتحاد – السعودية 1995 الهلال – السعودية الترجي الرياضي – تونس 1996 الأهلي – مصر الرجاء الرياضي- المغرب 1997 النادي الإفريقي – تونس الأهلي – مصر 1998 وداد تلمسان – الجزائر الشباب – السعودية 1999 الشباب- السعودية الجيش – سوريا 2000 الكوكب المراكشي- المغرب المحرق- البحرين 2001 السد – قطر مولودية وهران – الجزائر 2002 الأهلي – السعودية النادي الإفريقي- تونس 2003 الزمالك – مصر الكويت-الكويت 2004 النادي الصفاقصي- تونس (ضربات ترجيحية) الإسماعيلي – مصر 2005 الاتحاد – السعودية النادي الصفاقصي – تونس 2006 الرجاء الرياضي – المغرب إنبي – مصر 2007 وفاق سطيف- الجزائر الفيصلي- الاردن 2008 وفاق سطيف- الجزائر الوداد الرياضي- المغرب 2009 الترجي الرياضي – تونس الوداد الرياضي – المغرب 2012-2013 إتحاد الجزائر- الجزائر العربي- الكويت 2016-2017 الترجي الرياضي – تونس الفيصلي – الاردن 2018-2019 النجم الساحلي – تونس الهلال – السعودية 2019-2020 ؟ ؟

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