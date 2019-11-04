لقطة اليوم | ثعبان يُهاجم ملعب مباراة عكاظ والفيحاء في السعودية!

تسلل ثعبان صغير إلى أرض ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مدينة مكة المكرمة، ضمن إحدى مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، عند بداية الشوط الثاني بين “عكاظ والفيحاء”.

وأضطر حكم المباراة ماجد الشمراني إيقاف اللعب عند الدقيقة 56 بعدما أشار أحد لاعبي نادي الفيحاء بوجود جسم غريب على المعشب.

وتجمهر لاعبو عكاظ والفيحاء حول الثعبان لحوالي 5 دقائق دون الاقتراب منه كثيرًا، وعندما حاول قائد عكاظ الاقتراب للدهس عليه بدأ الثعبان في التحرك ومحاولة مهاجمة قدم اللاعب.

وتدخل أحد العمال في ملعب ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية من أجل إخراج الثعبان ومساعدة الحكم على استئناف اللعب.

المثير أن نادي الفيحاء، الناشط في دوري المحترفين، استطاع بعد تلك الحادثة تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع عون مطلق السلولي وعبد الله المطيري في الدقيقتين 66 و72.

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في أوروبا ظهرت من قبل قطة سوداء شرسة على ملعب نادي برشلونة “كامب نو”، وفي ملعب ليفربول “آنفيلد روود” ظهرت قطة رمادية.

كما ظهر على ملعب كامب نو طاووس، وظهر الكلب في أحد الملاعب الألمانية والفرنسية والبرازيلية، ويوجد فأر يسكن ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد.

لكن حادثة ثعبان ملعب مباراة عكاظ والفيحاء تبقى هي الأغرب بين حوادث تسلل الكائنات الحية إلى ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث يعتاد عشاق اللعبة على مشاهدة القطط والكلاب والخنازير والطيور بمختلف أنواعها في الملاعب.

ولهذا استحقت هذه اللقطة من ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية أن تكون هي لقطة اليوم 4-11-2019.