اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الوصل KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة الاتحاد اليوم NOW

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الاتحاد والوصل بث مباشر ، يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة مباراة العودة في اطار الدور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، مباراة الذهاب انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق الاتحاد ، مع العلم أن اللقاء كان علي استاد زعبيل أرض فريق الوصل ، وهي بالطبع نتيجة جيدة لفريق الاتحاد خصوصا وانها خارج الأرض ، ويكفي للفريق التعادل باي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة ، النتيجة الوحيدة التي تصعد بفريق الوصل الي الدور القادم هو الفوز بفرق هدف واحد ، فهل يصعد الاتحاد السعودي علي ارضه ووسط جماهيره أم يسقط في فخ الخروج من البطولة استكمالا للأداء السئ في الدورى السعودي .

مباراة الاتحاد والوصل بث مباشر

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يقام اللقاء اليوم بين فريقي الاتحاد والوصل بث مباشر وذلك في يوم الإثنين الموافق 4 – 11 – 2019 ، وذلك علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية أبوظبي سبورت HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الاتحاد والوصل بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .

الاتحاد والوصل بث مباشر

مشاهدة الاتحاد والوصل بث مباشر