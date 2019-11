اونلاين | تابع KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاتحاد ضد الوصل بث مباشر ITTIHAD NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الاتحاد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاتحاد ضد الوصل بث مباشر ITTIHAD NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الاتحاد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الوصل الإماراتى ضيفا على الاتحاد السعودى، فى السابعة من مساء اليوم، الاثنين، على استاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في مدينة "جدة"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ 16 من منافسات البطولة العربية التى تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت يوم 23 أكتوبر الماضي في "دبي" لمصلحة الاتحاد 2-1، وكان مهاجم فريق الاتحاد، البرازيلي روماريو ريكاردو دي سيلفا قد تكفل بتسجيل ثنائية فريقه خلال مباراة الذهاب في الدقيقتين 24 و92 من عمر اللقاء، بينما سجل جاء هدف الوصل الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي الآخر ويلتون سواريز بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. Advertisements ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تذوق الفريق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري السعودي بنتيجة 1 – 2 أمام أبها والاهلي على الترتيب، ليتراجع الاتحاد إلى المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، ويكفي الاتحاد التعادل السلبي في مباراة اليوم لمواصلة المشوار في البطولة العربية، بينما يحتاج الوصل الاماراتي لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل. يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة العماني أحمد الكاف، ومواطنه حمد المياحي "مساعد أول،" والبحريني نواف شاهين "مساعد ثانٍ"، والمصري محمد عادل "حكماً رابعاً"، ومراقب المباراة اللبناني محمد محمود منصور لإدارة لقاء الاتحاد والوصل.

