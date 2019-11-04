رياضة | "المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري المصري.

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأحيل مباريات الدوري المصري، لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري

Advertisements

وقررت لحنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي والجونة المؤجلة يوم 25 نوفمبر الجاري في ملعب الجونة بالغردقة في تمام الخامسة مساءا.

موعد مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري

وسيواجه نادى الزمالك نظيره نادي إنبي في تمام السابعة والنصف مساء الاثنين 25 نوفمبر علي ستاد السلام.

وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة ، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.