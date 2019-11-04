رياضة | الزمالك يتعادل سلبيا مع جولدي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية للفريق الكرة الأول بالنادي أمام جولدي بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبد الله جمعة وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أونجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وكاد الزمالك يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها علت العارضة.

وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وأونجم.

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وهدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ

وفي منتصف الشوط الأول قاد أحمد زيزو هجمه عنتريه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدي.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بتنشيط الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة، وأجرى الفريق تغييرا آخر بنزول مصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.