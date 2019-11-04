رياضة | بعد حصد 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه.. مدرب المنتخب: "ولادنا رافعوا راسنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصد 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه.. مدرب المنتخب: "ولادنا رافعوا راسنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب سيف النصر مصطفى أحمد، المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه للشباب، عن سعادته لتحقيق 19 ميدالية في بطولة العالم تحت سن 21 في تشيلسي، مشيرًا إلى أنه انجاز تاريخي يحسب للشباب، معلقا: "ولادنا رفعوا راسنا".
وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هذا الانجاز تحقق بفضل منظومة عمل متكاملة، مضيفا أن أولياء الأمور هم جندي مجهول وراء أولادهم، مضيفا: "تعبناهم وتعبونا".
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه للشباب، أنهم يعملون في منظومة عمل متكاملة، ويتشاركون في الآراء، متابعا: "بنكون في حالة من العصف الذهني حتى نصل لقرار مناسب لكل مرحلة".
بعد حصد 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه.. مدرب المنتخب: "ولادنا رافعوا راسنا"
وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هذا الانجاز تحقق بفضل منظومة عمل متكاملة، مضيفا أن أولياء الأمور هم جندي مجهول وراء أولادهم، مضيفا: "تعبناهم وتعبونا".
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه للشباب، أنهم يعملون في منظومة عمل متكاملة، ويتشاركون في الآراء، متابعا: "بنكون في حالة من العصف الذهني حتى نصل لقرار مناسب لكل مرحلة".