رياضة | بعد حصد 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه.. مدرب المنتخب: "ولادنا رافعوا راسنا"

بعد حصد 19 ميدالية في بطولة العالم للكاراتيه.. مدرب المنتخب: "ولادنا رافعوا راسنا"

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هذا الانجاز تحقق بفضل منظومة عمل متكاملة، مضيفا أن أولياء الأمور هم جندي مجهول وراء أولادهم، مضيفا: "تعبناهم وتعبونا".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه للشباب، أنهم يعملون في منظومة عمل متكاملة، ويتشاركون في الآراء، متابعا: "بنكون في حالة من العصف الذهني حتى نصل لقرار مناسب لكل مرحلة".

