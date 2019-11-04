رياضة | عاجل.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لموقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لموقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بمقر تدريبات نادي ليفربول ميلوود استعدادا لمواجهة الغد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دروي أبطال أوروبا.

وشارك صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في التدريبات الجماعية بأكملها استعدادا لمواجهة النادي البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا وشهد التدريب غياب اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون.

وكانت العديد من الصحف أبرزت أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مازال يعاني من إصابة الكاحل التي تعرض لها امام فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق جينك البلجيكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.