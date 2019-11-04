رياضة | ماذا قدم المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما قبل انطلاق النسخة القادمة؟ (أرقام)

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يستعد المنتخب المصري الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، حيث تنطلق البطولة القارية يوم 8 نوفمبر الجاري وتستمر حتي يوم 22 من نفس الشهر وتقام منافساتها على الأراضي المصرية.

المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

يشارك في النسخة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تنطلق بعد أيام قليلة، 8 منتخبات تم تقسيمهم علي مجموعتين جاءت كالتالي:

- المجموعة الأولي: مصر – مالي – الكاميرون – غانا

- المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا – زامبيا – نيجيريا كوت ديفوار

ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولي بالبطولة القارية إلي الأولمبياد مباشرة.

ماذا قدم منتخب مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

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شارك منتخب مصر في النسختين الماضيتين من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وجاءت مشاركته كالتالي:

- 2011:

في النسخة الأولي من بطولة أمم إفريقيا عام 2011 وقع المنتخب المصري بقيادة هاني رمزي في المجموعة الثانية مع منتخبات، الجابون، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة، وجمع 6 نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة، وخسر منتخب الفراعنة أمام المغرب 3-2 في نصف النهائي، بينما تغلب على السنغال 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث وتأهل إلي أولمبياد لندن 2012.

- 2015:

أما في النسخة الثانية من بطولة أمم إفريقيا عام 2015 شارك منتخب مصر بقيادة حسام البدري في المجموعة الثانية مع منتخبات، الجزائر، ونيجيريا، ومالي، تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحصد نقطتين وودع منافسات البطولة من الدور الأول وفشل في الصعود إلي أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي قبل أمم إفريقيا

تولي شوقي غريب قيادة منتخب مصر الأوليمبي في يناير لعام 2018 وقاد المنتخب في 11 مباراة حتي الآن جميعها مباريات ودية، فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

ويتطلع شوقي غريب لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب الأوليمبي وقيادته للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولي في تاريخ الفراعنة، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" بعد غياب سنوات طويلة عن الأولمبياد وتحديدًا منذ نسخة "لندن 2012".