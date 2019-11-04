رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة برشلونة القادمة، والتي من المقرر أن تكون ضد نظيره التشيكي سلافيا براج التركي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا .

موعد مباراة برشلونة المقبلة ضد سلافيا براج

ومن المقرر لموعد مباراة برشلونة المقبلة ضد سلافيا براج التشيكي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة المقبلة ضد سلافيا براج

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة المقبلة ضد سلافيا براج، عبر قناة beIN SPORTS HD 1 التابعة لمجموعى قنوات beIN SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا

قبل مباراة برشلونة ضد سلافيا براج .. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويحتل فريق برشلونة صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الثنائي بوروسيا دورتموند و إنتر ميلان الإيطالي أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل سلافيا براج ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة .