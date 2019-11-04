رياضة | ماذا قال يورجن كلوب قبل مواجهة جينك البلجيكي بدوري الأبطال غدًا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال يورجن كلوب قبل مواجهة جينك البلجيكي بدوري الأبطال غدًا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام جينك البلجيكي بالجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"إنهم فريق جيد ولاعبيهم السابقين يوضحون الكثير عن حقيقة هذا الفريق وكيف اصبحوا نجوماً بكل مكان بالعالم، إنها قصة جميلة ورائعة لكن علينا أن نفوز عليهم".

وأضاف :"إذا كان لدى جينك هذا الاتجاه المعروف بتقديم اللاعبين النجوم للعالم فسيجعل جميع لاعبيهم الشبان أن يتألقوا، الكل يستمتع بما يقومون بعد وما قدموه، شكراً لكم جينك".

وزاد :"المجموعة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات ونحن بحاجة للجميع، بإمكانهم (جينك) التأهل إلى اليوريا ليج نعم وهذا يعني ان لديهم اهدافاً ويجب احترامها، قصتنا بأخر سنتين كانت هي انه كنا بقمة مستوانا عندما أردنا واحتجنا لذلك".

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وأشار :"إنه تحدي جميل يعني أنه لديك فريق جيد، ليس اصعب تحدي ممكن ان تحصل عليه فمن الواضح انه علينا الزجّ بأقوى مالدينا لمواصلة الفوز".

واستطرد :"بالنسبة لمشجعينا علينا ان نفكر بهذه المباراة وكذلك لاعبيّ وانا لا اشكك بهم، مرةً اخرى لانفكر بمانشستر سيتي ولا اللاعبين".

وأتم :"لا افكر بالسيتي فالقصة الرائعة التي كتبناها معاً كانت فقط لأنه كنا نركز على كل مباراة على حدى، لدينا طموحات كبيرة بدوري الابطال وهي مجموعة مفتوحة وعلينا ان نكون بقمة مستوانا لنتأهل ونخلق اجواءاً رائعة بالانفيلد ونظفر بالنقاط الثلاث".