رياضة | فالفيردي يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

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تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نتوقع نفس الأداء من سلافيا، مثلما فعلوا في ميلانو، إنهم دائما ما يحافظون على هويتهم".

وتابع :"هم في صدارة ترتيب دوريهم، وتقريبا كادوا يفوزون في ميلانو، نتوقع مباراة مماثلة، مع قوة بدنية كبيرة، وهم سوف يعتمدون على المرتدات أيضًا".

وأضاف :"إصابة سواريز ليست خطيرة، يوم الغد لن يلعب، سنرى يوم السبت كيف سيكون، هي ليست مثل الاصابة الاخيرة، لا يوجد خطورة".

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وزاد :"إمكانية اللعب بطريقة أو بأخرى موجودة، يجب أن نبحث عن حلول، لكننا نحتاج إلى أشخاص في الداخل، لأننا نحتاج إلى الذهاب للأمام مع الكرة، في بعض الأحيان نواجه مشكلة في التمريرة التي تكسر الخطوط، لكننا نبحث عن حلول في مخطط مماثل".

وواصل :"المدرب هو المسوؤل دائما عن الفريق، وهو المسؤول عن الخسارة".

وأشار :"لقد غيرنا السلسلة خارج الديار، وحققنا مؤخرا ثلاثة انتصارات، وأعدنا توجيه الدفة، ولكن الان خسرنا في ليفانتي، وهذا لا يعني أننا سنستمر في الخسارة، يجب علينا ان نعود إلى سلسلة الفوز خارج الديار كما كنا نفعل قبل مباراة ليفانتي".

وأردف :"آمل أن أستعيد نغمة الفوز، وصحيح أنه يتعين علينا تحسين بعض الجوانب".

