رياضة | مران الأهلي .. متولي يكتفي بجلسة في الجيم وتدريبات منفردة لإكرامي ولطفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي .. متولي يكتفي بجلسة في الجيم وتدريبات منفردة لإكرامي ولطفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم اليوم ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا للعودة للمشاركة الجماعية.

يذكر أن الجهاز الطبي للأهلي استغل معسكر الفريق المقام بالإمارات وأجرى أشعة جديدة لمحمود متولي وقام بعرضها على استشاري ألماني.

ويرغب الأهلي في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد منافسات قوية؛ سواء على المستوى المحلي أو في مشوار الفريق بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، ضمن تحضيرات الفريق خلال معسكر الإمارات.

وأدى إكرامي ولطفي تدريبات قوية، في الوقت الذي عاد فيه محمد الشناوي ومجموعة اللاعبين الدوليين إلى القاهرة؛ للانضمام لصفوف المنتخب الوطني.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، فيما يختتم الفريق معسكره يوم الأربعاء المقبل ويعود إلى القاهرة لاستكمال برنامج الإعداد خلال فترة التوقف.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري ومواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.