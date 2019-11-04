نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش

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الإسباني رفائيل نادال

أطاح الإسباني رفائيل نادال بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين اليوم الاثنين عقب تأهله إلى قبل نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة.

وانسحب نادال قبل دقائق من بدء مباراته في قبل النهائي أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب المرض.

وقرر اللاعب البالغ عمره 33 عاما عدم المخاطرة قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم التي ستقام بين العاشر و17 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

ورغم فوز ديوكوفيتش باللقب في باريس كان بلوغ نادال قبل النهائي كافيا ليصبح ثاني أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعد انجاز السويسري روجر فيدرر الذي اعتلى التصنيف وعمره 36 عاما في 2018.

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وقال نادال "سعيد للغاية بموسمي. كانت البداية صعبة لكن بعدها نجحت في استعادة تألقي والأداء بشكل جيد وتحقيق ما وصلت له الآن. فخور للغاية بالعام الحالي".

وفاز نادال بلقبين كبيرين هذا العام، فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، ليتأخر بفارق لقب واحد كبير عن فيدرر الحائز على 20 لقبا كبيرا.

لكن الإصابات قلصت موسم نادال وستكون البطولة الختامية فرصته الأخيرة لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته.