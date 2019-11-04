شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس مكشوف في شوارع القاهرة للترحيب بتركي آل الشيخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن إنطلاق أتوبيس مكشوف يجوب شوارع القاهرة، للترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالممكلة العربية السعودية، بعد عودته إلى مصر مؤخرًا.

وتأتي زيارة تركي آل الشيخ بعد إعلان الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وجماهير النادي الأهلي مؤخرًا، وبعد وعودة بزيارة مصر والكابتن محمود الخطيب في منزله، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السعودية.