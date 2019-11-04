رحيم سترلينج على رادار ريال مدريد في الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الاثنين عن ان نادي ريال مدردي الإسباني يسعى لضم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد، يسعى لضم رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي بحلول الصيف المقبل.

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وأفادت الشبكة التلفزيونية أن ريال مدريد مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لجناحه الويلزي غاريث بيل، من أجل الحصول على سترلينغ، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني.

وأضافت سكاي سبورتس أن وفداً من ممثلي ريال مدريد سيسافر لمشاهدة أداء سترلينغ في مباراتي منتخب بلاده أمام الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم عرض رسمي لمانشستر سيتي.

وكشفت الشبكة عن لقاء تم بين ممثلي سترلينغ والمدير التنفيذي للنادي الإسباني خوسي أنخيل سانشيز، الصيف الجاري، في محاولة للتعاقد مع اللاعب، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكان سترلينغ انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في صيف عام 2015، في صفقة قدرت بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.