شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يطيح بديوكوفيتش ويستعيد صدارة التصنيف العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) أطاح الإسباني رفائيل نادال بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين اليوم (الاثنين) عقب تأهله إلى قبل نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة. Advertisements وانسحب نادال قبل دقائق من مباراته قبل النهائي أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب المرض. وقرر اللاعب البالغ عمره (33 عاما) عدم المخاطرة قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم التي ستقام بين العاشر و17 نوفمبر الجاري. ورغم فوز ديوكوفيتش باللقب في باريس كان بلوغ نادال قبل النهائي كافيا ليصبح ثاني أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعد إنجاز السويسري روجر فيدرر الذي اعتلى التصنيف وعمره 36 عاما في 2018.



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