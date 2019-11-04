شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: حرمان الاتفاق من الدعم الخاص بالحضور الجماهيري أمام العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وذلك نتيجة للتحقيق في ما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين):

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إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 2019/10/25، الخاص بالتحقيق في ما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي....

وحيث كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية...

عليه، فقد تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم، ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.