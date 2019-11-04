شكرا لقرائتكم حسين السيد ينتظم فى مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حسين السيد لاعب الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

وشارك السيد في المران الجماعي بعد تعافيه من الاصابة بكدمة في الركبة وزوال التورم بشكل نهائي، وخضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته.

وواصل الأهلي تدريباته التي اشتملت على جانب بدني، كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية لتطبيقها بشكل عملي في المباريات المقبلة.