شكرا لقرائتكم حسين السيد ينتظم فى مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك السيد في المران الجماعي بعد تعافيه من الاصابة بكدمة في الركبة وزوال التورم بشكل نهائي، وخضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته.
وواصل الأهلي تدريباته التي اشتملت على جانب بدني، كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية لتطبيقها بشكل عملي في المباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين السيد ينتظم فى مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.