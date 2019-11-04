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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد انفراد الخليج 365 بموعد مباراة الأهلي والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بيان اتحاد الكرة الصادر منذ قليل، انفراد سوبر بموعد 25 نوفمبر الجارى موعدا لمباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الأسبوع الخامس، والذي اشار أليه موقعنا الرياضي بتاريخ 22 أكتوبر.
وحددت لجنة المسابقات بالجبلاية يوم 25 نوفمبر موعدا لمباراة الأهلي والجونة، على ان يقام فى نفس اليوم مباراة الزمالك وانبى المؤجلة من نفس الأسبوع.
وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة ، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.
موعد مباراة الاهلى والجونة
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