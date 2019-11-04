شكرا لقرائتكم المصري يقبل إعتذار ياسر سالم مدير جهاز الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مجلس إدارة المصري قد قام بتعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين خلفا لعباس نور الدين الذى تقدم بإعتذار رسمى بالأمس ، كما قامت الإدارة بتعيين علي السعيد مديراً فنياً لقطاع البراعم بالنادي.
يذكر أن المصري البورسعيدي نجح فى تحقيق الفوز على كوت دى اور بطل سيشل بستة أهداف مقابل للاشئ فى مجموع المباراتين بالأمس ليتأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .
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