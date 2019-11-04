شكرا لقرائتكم المصري يقبل إعتذار ياسر سالم مدير جهاز الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية قبول الإعتذار المقدم من ياسر سالم مدير جهاز الكرة بالفريق الأول عن عدم الاستمرار في مهام عمله لظروف خاصة.

كان مجلس إدارة المصري قد قام بتعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين خلفا لعباس نور الدين الذى تقدم بإعتذار رسمى بالأمس ، كما قامت الإدارة بتعيين علي السعيد مديراً فنياً لقطاع البراعم بالنادي.

يذكر أن المصري البورسعيدي نجح فى تحقيق الفوز على كوت دى اور بطل سيشل بستة أهداف مقابل للاشئ فى مجموع المباراتين بالأمس ليتأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .