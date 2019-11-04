شكرا لقرائتكم الدورى المصرى بنكهة نمساوية فى الدور الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتلقى اتحاد الكرة عرضا من شركة نمساوية معتمدة من الفيفا لتوريد كرات موحدة، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليا خاصة وأن الشركة بصدد إفتتاح أول مصنع لها فى مصر أكتوبر المقبل.
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