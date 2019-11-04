الدورى المصرى بنكهة نمساوية فى الدور الثانى...

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جدة - عمرو شويل

وكان اتحاد الكرة أعلن من قبل أنه بصدد إقامة مباريات الدورى الممتاز بكرة موحدة لأول مرة، إلا أن الشركة الراعية لملابس المنتخبات اعتذرت عن توريد كرات موحدة لاتحاد الكرة بداعى أن هذا الأمر خارج العقد المبرم معها.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من شركة نمساوية معتمدة من الفيفا لتوريد كرات موحدة، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليا خاصة وأن الشركة بصدد إفتتاح أول مصنع لها فى مصر أكتوبر المقبل.