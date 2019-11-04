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شيكابالا يظهر في الزمالك ويؤدي برنامج تأهيلي بعد غيابه عن معسكر أكتوبر...

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جدة - عمرو شويل ظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء اليوم الإثنين، بعد تغيبه عن معسكر فريقه الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر منذ يوم الخميس الماضى والذى انتهى فى الثانية من ظهر اليوم.

 

حرص شيكابالا على أداء تدريبات بدنية خاصة على هامش مباراة الزمالك الودية أمام جولدى المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة.

 

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وخضع "شيكابالا" لتدريبات إطالات بدنية منفردة بعد تحسن حالته بعد أداء تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية عقب حصوله على راحة من قبل الجهاز الفنى للفريق.

 

ويستعد الزمالك من خلال ودية جولدى المقامة حالياً لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى

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