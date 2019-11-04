شكرا لقرائتكم شيكابالا يظهر في الزمالك ويؤدي برنامج تأهيلي بعد غيابه عن معسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخضع "شيكابالا" لتدريبات إطالات بدنية منفردة بعد تحسن حالته بعد أداء تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية عقب حصوله على راحة من قبل الجهاز الفنى للفريق.
ويستعد الزمالك من خلال ودية جولدى المقامة حالياً لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى
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