شكرا لقرائتكم شوقى غريب يسمح لإعلاميين الخميس بحضور 15 دقيقة من مران الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة من مران الفراعنة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة، وهو المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة مالى يوم الجمعة فى إفتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

ويعقد شوقى غريب مؤتمرا صحفيا قبل المران بـ30 دقيقة، وفقا لتعليمات الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، للحديث عن المباراة.

كان شوقي غريب أبدى رضاه عن المستوي الذي وصل إليه اللاعبون بعد انتهاء المرحله الثانية من الإعداد وقبل الدخول في المرحلة الأخيرة وانه أصبح لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق الهدف وهو الوصول للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.

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وأضاف غريب أنه علي الرغم من أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي منتخبات الصف الأول في أفريقيا وتضم لاعبين محترفين في أكبر الأندية الاوروبية الا ان ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة ولاينقصهم الا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود.

وجدد المدير الفني دعوته لجماهير كرة القدم المصرية بضرورة التواجد في ستاد القاهره لمؤازرة اللاعبين وسيكون المنتخب عند حسن الظن.