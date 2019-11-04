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تبادل الدروع التذكاريه بين الاتحاد السكندرى و رئيس بعثه المحرق البحرينى...

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جدة - عمرو شويل تبادل محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري و طلال العارف رئيس بعثة المحرق البحريني الدروع والميداليات التذكارية .

كان الإتحاد السكندرى قد فاز على المحرق البحرينى مساء أمس بهدفين مقابل للاشئ فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من البطولة العربية .  

 

وأشادت بعثة المحرق البحريني بحسن الضيافة والإستقبال من جانب مسئولو الإتحاد السكندري ووعدوا بالمعاملة بالمثل في لقاء العودة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري .

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وغادرت البعثة الإسكندرية لتناول وجبة الغذاء مع سفير البحرين بالقاهرة وتغادر البعثة مطار القاهرة السابعة والنصف مساء .

 

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