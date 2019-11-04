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شكرا لقرائتكم تبادل الدروع التذكاريه بين الاتحاد السكندرى و رئيس بعثه المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبادل محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري و طلال العارف رئيس بعثة المحرق البحريني الدروع والميداليات التذكارية .
وأشادت بعثة المحرق البحريني بحسن الضيافة والإستقبال من جانب مسئولو الإتحاد السكندري ووعدوا بالمعاملة بالمثل في لقاء العودة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري .
وغادرت البعثة الإسكندرية لتناول وجبة الغذاء مع سفير البحرين بالقاهرة وتغادر البعثة مطار القاهرة السابعة والنصف مساء .
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