شكرا لقرائتكم تبادل الدروع التذكاريه بين الاتحاد السكندرى و رئيس بعثه المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبادل محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري و طلال العارف رئيس بعثة المحرق البحريني الدروع والميداليات التذكارية .

كان الإتحاد السكندرى قد فاز على المحرق البحرينى مساء أمس بهدفين مقابل للاشئ فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من البطولة العربية .

وأشادت بعثة المحرق البحريني بحسن الضيافة والإستقبال من جانب مسئولو الإتحاد السكندري ووعدوا بالمعاملة بالمثل في لقاء العودة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري .

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وغادرت البعثة الإسكندرية لتناول وجبة الغذاء مع سفير البحرين بالقاهرة وتغادر البعثة مطار القاهرة السابعة والنصف مساء .