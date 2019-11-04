شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطلب خوض مبارتين وديتين خلال فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خوض مبارتين وديتين خلال المرحلة المقبلة، أستعداد للقاء العوده أمام المحرق البحرينى فى ظل توقف الدورى وعدم معرفة أى معلومات عن المرحلة المقبله للدورى .

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

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وقرر الجهاز الفنى السفر الى البحرينى 22 نوفمبر المقبل استعداد للقاء العوده المقرر له 26 نوفمبر .

وكان طلعت يوسف قد منح اللاعبين راحه سلبيه 3 ايام على ان يعود الفريق للتدريبات فى الخامسه الخميس المقبل على ملاعب النادى بسموحه .