شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطلب خوض مبارتين وديتين خلال فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفنى السفر الى البحرينى 22 نوفمبر المقبل استعداد للقاء العوده المقرر له 26 نوفمبر .
وكان طلعت يوسف قد منح اللاعبين راحه سلبيه 3 ايام على ان يعود الفريق للتدريبات فى الخامسه الخميس المقبل على ملاعب النادى بسموحه .
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