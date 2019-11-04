جنش يساند الزمالك أمام جولدى بميت عقبة...

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ويستعد حارس الزمالك حاليا لتجهيز كافة الأوراق الخاصة لسفره إلى إسبانيا من أجل بداية المرحلة الأخيرة فى العلاج والتأهيل حتى يكون جاهزًا فى شهر ديسمبر المقبل، للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية بعدما نصحه الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة بمواصلة تأهيله وعلاجه لتجهيزه بأفضل صورة للعودة للمشاركة مع فريقه بداية من شهر يناير القادم.
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