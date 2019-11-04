شكرا لقرائتكم جنش يساند الزمالك أمام جولدى بميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، فى مقر النادى من أجل متابعة مباراة الفريق الودية المقامة حالياً أمام جولدى، المقامة على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

كما عقد جنش جلسة مع الدكتور أسامة محمد طبيب الزمالك من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة في وتر أكيليس منذ فترة مع المنتخب الوطنى وخضوعه لجراحة فى ألمانيا ثم خضوعه لتأهيل فى إسبانيا.

ويستعد حارس الزمالك حاليا لتجهيز كافة الأوراق الخاصة لسفره إلى إسبانيا من أجل بداية المرحلة الأخيرة فى العلاج والتأهيل حتى يكون جاهزًا فى شهر ديسمبر المقبل، للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية بعدما نصحه الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة بمواصلة تأهيله وعلاجه لتجهيزه بأفضل صورة للعودة للمشاركة مع فريقه بداية من شهر يناير القادم.