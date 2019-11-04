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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



ينطلق موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى يوم الإثنين الموافق 25-11-2019 على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى حيث أجل اللقاء بسبب بعض الأزمات التى صاحبته وانطلقت ببيان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الذى رفض خوض أى مباراة قبل لعب لقاء القمة أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة ، حيث سترتكز المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية التي لم تجر قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى حيث حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى



أما المرحلة الثالثة والأخيرة أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.