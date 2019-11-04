شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات اجتماع الأهلى والزمالك مع مسئولو إتحاد السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مسئولو إتحاد السلة اجتماع مع مندوبى الأهلى والزمالك داخل مقر الاتحاد للاتفاق على بنود وشروط حضور مباراة الفريقين غدا التى ستقام بصالة النادى النادى الأهلى التى تقام ضمن فعاليات دورى كرة السلة . وخلال الإجتماع تم الاتفاق على عدة شروط لتنظيم المباراة وكيفية الحضور وعددهم أهم ما جاء بالاجتماع ما يلي: 1 ) السماح بدخول 50 فرد من كلا الناديين بكشف مختوم ومعتمد من النادى ويشمل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادى والدخول بالبطاقة الشخصية . 2 ) الأفراد المسموح لهم بالدخول لهم صفه " ولى أمر _ عضو _ لاعب _ إدارى _ مدرب " . 3 ) دخول الصحفيين بالبطاقة الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة السلة . 4 ) طلب النادى الأهلى مراعاة مستقبلأ المعاملة بالمثل وبنفس الشروط المذكورة على جميع مباريات الأهلى و الزمالك . Advertisements وحضر من النادي الأهلي كلًأ من رؤوف عبد القادر مدير النشاط، العميد علاء صلاح الدين نائب مدير المقر – اللواء هشام فاروق محمد مدير إدارة المباريات – طارق الغنام مدير إداري الفريق. ومن نادي الزمالك حضر كلًا من أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة و طارق السعيد مدير إداري الفريق". وحضر كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة وخالد القوصى عضو مجلس الإدارة ومنسق اللقاء ومحمود الحلو المدير التنفيذى للاتحاد وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات .

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