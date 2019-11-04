شكرا لقرائتكم كأس الملك: أهلي جدة يفتتح مشواره بمواجهة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح أهلي جدة مشواره في مسابقة كأس الملك حينما يستضيف نظيره الجندل "درجة ثانية"، في حين يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الشرق "درجة ثانية"، ويلتقي أبها أمام مضيفه القيصومة "درجة ثانية"، ويواجه القادسية "درجة أولى" ضيفه الروضة "درجة ثانية"، والمجزل "درجة أولى" أمام ضيفه طويق "درجة ثالثة"، ويلتقي الجيل "درجة أولى" أمام ضيفه الأنوار "درجة ثانية"، في الدور الـ 64 للمسابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، ستكون مهمة أهلي جدة سهلة لحجز مقعده في دور 32 لكأس الملك حينما يستضيف نظيره الجندل "درجة ثانية".

ويدخل الأهلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد عودة الفريق لسكة الانتصارات حين فاز على غريمه التقليدي الاتحاد 2-1 الأسبوع الماضي.

وستكون الفرصة مهيأة للسويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي لتجربة عدد من لاعبيه الشبان في هذا اللقاء لاسيما أن هناك فوارق فنية كبيرة بين فريقه وضيفه الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية.

وفي المقابل يعلم الجندل أن مهمته ستكون صعبة للغاية بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، لاسيما أن الجندل يحتل المركز السادس في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 مراحل.

وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج يسعى الوحدة إلى أن يستعيد توازنه ويعود مجدداً لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام الشرق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

Advertisements

وقدّم الوحدة أداءً مميزاً بعد التعاقد مع مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو، إذ حقق الفريق 4 انتصارات متتالية صعدت به إلى المركز الثاني، إلا أن أداءه تراجع في المرحلتين السابقتين حينما خسر أمام الشباب والرائد ليحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وفي المقابل بتطلع الشرق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية إلى إحداث مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الوحدة، وبدأ النادي مشواره بدوري الدرجة الثانية بجمع 5 نقاط من فوزٍ وحيد وتعادلين ليحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية.

وعلى ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن يأمل أبها في أن يحجز مقعده في دور 32 حينما يحل ضيفاً على القيصومة أحد أندية الدرجة الثانية.

وتوقفت انتصارات أبها بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب خسارته أمام مضيفه النصر 4-صفر يوم السبت الماضي في ختام المرحلة التاسعة.

وفي المقابل يأمل القيصومة في أن يكرر مستواه المميز الذي ظهر به بمسابقة كأس الملك الموسم الماضي حينما وصل الى الدور ربع النهائي عقب فوزه على الغوطة في دور 64 واكتسح الفتح بثلاثية نظيفة بدور 32 قبل أن يخسر من الاتفاق 4-1، لكنه يقدم أداءً متذبذباً هذا الموسم إذ يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في المجموعة الثانية لدوري أندية الدرجة الثانية.

وفي المباريات المتبقية يستضيف القادسية "درجة أولى" ضيفه الروضة "درجة ثانية"، ويلعب المجزل "درجة أولى" أمام ضيفه طويق "درجة ثالثة"، ويلتقي الجيل "درجة أولى" أمام ضيفه الأنوار "درجة ثانية".