شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تحرم الاتفاق من "مليون" الحضور الجماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرمت الهيئة العامة للرياضة نادي الاتفاق من مبلغ مليون ريال تمثل تخطي جماهيره نصف سعة ملعبه أمام العدالة، بعدما كشفت التحقيقات التي أجرتها إعادة إدخال تذاكر الحضور أكثر من مرة لزيادة عدد الجماهير.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعاً مصوراً يكشف دخول عدد من جماهير الاتفاق إلى ملعب المباراة أمام العدالة بذات التذكرة أكثر من مرة أواخر الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيانها: كشفت التحقيقات التي أجريت وجود مخالفات من الجهة التي أسند لها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، من خلال إدخال التذاكر بشكل متكرر من أجل الحصول على الدعم المالي المقدر بمليون ريال، وبناء على ذلك تقرر حرمان الاتفاق من الحصول على المبلغ وإنذار النادي بعدم تكرار ذلك والالتزام بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.