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الهولندي تين كات مدرباً لاتحاد جدة حتى نهاية الموسم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب أياكس أمستردام والجزيرة والوحدة الإماراتيين لقيادة الفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وكان اتحاد جدة أقال مدربه السابق التشيلي خوسيه لويس سييرا في أكتوبر الماضي بعد خسارة الفريق أمام الوحدة بهدف دون رد، ليقود السعودي محمد العبدلي الفريق في مباريات أبها والأهلي دوريا، وذهاب وإياب الوصل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبدأ تين كات مسيرته التدريبية في عام 1990 مع فيتيسه أرنهيم الهولندي، إلا أن أبرز محطاته العمل مساعدا لمواطنه ريكارد في والتتويج ببطولة 2006 ولقبي موسمي 2004-2005 و2005-2006 قبل أن يشرف على أياكس ويعمل مساعداً لأفرام غرانت لاحقاً.

وحقق تين كات 5 بطولات في مسيرته، تعود أولها إلى عام 2000 مع بوادبست المجري، وكأس هولندا مع أياكس في 2007، وكأس السوبر الهولندي مع الفريق نفسه، وكأس رئيس الدولة والدوري الإماراتي مع نادي الجزيرة.

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