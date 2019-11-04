شكرا لقرائتكم ريال مدريد يقدم 70 مليوناً لخطف ستيرلنغ من سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية يوم الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يسعى لضم رحيم ستيرلنغ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بحلول الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة التليفزيونية أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لجناحه الويلزي غاريث بيل، من أجل الحصول على ستيرلنغ، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني.

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وأضافت "سكاي سبورتس" أن وفدا من ممثلي ريال مدريد سيسافر لمشاهدة أداء ستيرلنغ في مباراتي منتخب بلاده أمام الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و 17 الجاري ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم عرض رسمي لمانشستر سيتي.

وكشفت الشبكة عن لقاء تم بين ممثلي ستيرلنغ والمدير التنفيذي للنادي الإسباني خوسي أنخيل سانشيز، الصيف الجاري، في محاولة للتعاقد مع اللاعب، الا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكان ستيرلنغ انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في صيف عام 2015، في صفقة قدرت بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.