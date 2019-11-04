شكرا لقرائتكم "فيفا" يهدد كارديف بالحرمان من التعاقدات بسبب الراحل سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين، إنه قد يتم منع كارديف سيتي من التعاقد مع لاعبين جدد في ثلاث فترات انتقال متتالية إذا لم يدفع لنادي نانت الفرنسي الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد مع إيميليانو سالا الذي قتل في حادث تحطم طائرة خلال سفره للانضمام للنادي الويلزي.

وكشف الفيفا عن الحيثيات الكاملة لقراره الصادر في سبتمبر الماضي والذي يفيد بأن كارديف يجب أن يدفع الدفعة الأولى المتفق عليها والتي تبلغ ستة ملايين يورو للنادي الفرنسي.

وبعد التعاقد مع كارديف في يناير الماضي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة سقطت في القنال الإنجليزي، وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء.

Advertisements

وقالت لجنة شؤون اللاعبين في "فيفا" إنه إذا لم يدفع كارديف ستة ملايين يورو خلال 45 يوما من تسلمه تفاصيل الحساب البنكي من نانت فإنه سيتم معاقبته بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة قد تصل إلى ثلاث فترات انتقال متتالية كاملة، وأضافت أن الحظر لثلاث فترات انتقال قد يتم رفعه حال التزام كارديف بالقرار.

ولم يرد كارديف سيتي على الفور على طلب للتعليق لكن النادي قال سابقا إنه يعتزم الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن القرار يستند إلى أن صفقة الانتقال كانت قد تمت رسميا قبل وفاة سالا وبالتالي يصبح كارديف ملزما بدفع المبالغ المالية المتفق عليها.

لكن كارديف، الذي هبط من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، قال إن ملابسات وفاة سالا في رحلة طيران نظمها وكيل أعمال أشرف على الصفقة تعني أن نانت مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالنادي.