المكسيكي خافيير أجيري مدرباً لـ «ليجانيس» الإسباني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليجانيس الإسباني لكرة القدم، الاثنين، تعيين المكسيكي خافيير أجيري مديراً فنياً للفريق، خلفاً لماوريسيو بلجريني الذي رحل عن النادي بعد اتفاق مشترك مع الإدارة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني أن إدارته توصلت إلى اتفاق مع أجيري لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مضيفاً أن لويس كيمبرانوس، المدرب المؤقت سيواصل مهامه لحين وصول المدرب المكسيكي إلى مدريد.

وسبق لأجيري أن تولى تدريب عدة أندية إسبانية مثل أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول، كما كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب المصري، حيث ودع الفريق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في دور الستة عشر على يد منتخب جنوب إفريقيا بالهزيمة صفر/1.

ويحتل ليجانيس المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط، بعدما خسر 9 مباريات وتعادل في مباراتين وفاز في واحدة من أصل 12 خاضها.