شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب ليوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على مضيفه وجاره تورينو 1-0، في حين قلب إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه بولونيا بهدف إلى فوز 2-1.

وسجل الهولندي ماتيس دي ليخت هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة ال 70، وهو الأول في 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات بقميص يوفنتوس المنتقل إليه مطلع الموسم من أياكس أمستردام الهولندي.

ورفع ال«بيانكونيري» حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان.

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