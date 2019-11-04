ابن يعقوب يفوز بعضوية «تنفيذي آسيوي الرماية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز عبدالله بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية والقوس والسهم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمرة الخامسة توالياً، مسجلاً أعلى نسبة من الأصوات برصيد 69 صوتاً من أصل 74 صوتاً، في انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت أمس، في الكويت.

وجاء فوز ممثل الإمارات ليعكس إجماع أغلب الاتحادات الأهلية بالقارة الآسيوية على شخصية عبدالله بن يعقوب وقدرته على إفادة اللعبة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من العلاقات القوية التي يمتلكها والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مشواره الرياضي.

وجاءت نتائج اختيار 8 أعضاء من أصل 18 كالتالي: عبدالله بن يعقوب (الإمارات) 69 صوتاً، وبوشبا داس (نيبال) 68 صوتاً، وهايجوان ويو (الصين) 66 صوتاً، ومحمد زهير (المالديف) 64 صوتاً، وفيرتيان جوديسواندارتا (إندونيسيا) 60 صوتاً، واوليج بوجيفالوف (كازاخستان) 59 صوتاً، وبطرس جلخ (لبنان) 57 صوتاً، وسلامات ايرقيشوف (قرغيزستان) 53 صوتاً.

وترأس الجمعية العمومية الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، وتم الاطلاع على عرض التقرير المالي والحسابي الختامي للفترة الماضية والمصادقة عليه، والاطلاع على المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء.

وشهدت الجمعية العمومية تزكية الشيخ سلمان حمود الصباح رئيساً للاتحاد الآسيوي، والمهندس دعيج خلف العتيبي أميناً عاماً، واختيار الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيساً فخرياً للاتحاد.

وتلقى عبدالله سالم بن يعقوب التهنئة من سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، الذي صرح بأن عبدالله بن يعقوب من الكفاءات القيادية التي نفتخر بها على الصعيد الآسيوي والعربي، والرماية دائماً في صدارة الاتحادات التي تسعدنا وتثلج صدورنا بإنجازاتها.