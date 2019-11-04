شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري المراحل السنية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت على ملاعب اتحاد الكرة في دبي، ونادي أبوظبي الرياضي، منافسات الجولة الأولى لدوري المراحل السنية لكرة قدم السيدات تحت 12 و14 و16 عاماً، للموسم الرياضي 2019-2020، التي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات لكرة القدم، وأكاديمة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.
وشهدت نتائج مباريات دوري الفتيات تحت 12 عاماً، فوز فريق إمباير على فريق بني ياس، فيما حقق فريق «أيه إف سي» الفوز على فريق المدرسة الألمانية.
وفي منافسات دوري الفتيات تحت 14 عاماً، تمكن فريق باس من الفوز على فريق ثيستل، وفاز فريق «أيه إف سي» على فريق المدرسة الألمانية.
وأسفرت نتائج مباريات دوري الناشئات تحت 16 عاماً عن فوز فريق سيتي على فريق «أيه إف سي».
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